Tres presuntos integrantes de la banda criminal “La Tribu Sureña” fueron detenidos por personal policial en Parcona, luego de ser señalados de haber participado en un robo cometido bajo la modalidad del “falso indriver”.

Acción policial

Según información policial, una mujer habría abordado el vehículo y posteriormente habría sido amenazada con un arma de fuego y despojada de sus pertenencias.

La intervención se produjo en la Av. Los Claveles, donde la Policía ubicó a tres personas que, según el reporte, intentaron darse a la fuga al notar la presencia policial.

Entre los intervenidos figura quien sería señalado por la Policía como cabecilla de la banda, además de otros dos presuntos integrantes.

Durante el operativo se incautó una pistola Glock sin número de serie, una munición, S/4,350 en efectivo, un vehículo Chevrolet y cuatro celulares.

Los detenidos y las especies incautadas fueron trasladados a la Comisaría PNP de Parcona para continuar con las diligencias correspondientes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO