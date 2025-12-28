Una mujer gestante denunció haber sido víctima de la mordedura de un perro mientras transitaba por la vía pública en el sector La Florida, en el distrito de Subtanjalla.

Riesgo vecinal

El hecho ocurrió el pasado 24 de noviembre, cuando Patricia Lily Ramírez Macedo caminaba por la vereda junto a su hijo menor y fue atacada repentinamente por el animal, sufriendo una mordedura en la pierna izquierda.

La víctima señaló que, tras el ataque, presentó inflamación, hematomas y una tumoración, por lo que tuvo que acudir de emergencia a un centro de salud, donde recibió atención médica y vacunas preventivas, considerando además su estado de gestación. Asimismo, indicó que perdió un día de trabajo y realizó la denuncia correspondiente en la comisaría del distrito, expresando su preocupación debido a que el perro continúa suelto en la calle.

Según la denunciante, al reclamar a la presunta dueña del can, esta negó inicialmente ser responsable y aseguró que se trataría de un perro callejero al que solo alimenta. No obstante, vecinos de la zona habrían señalado que el animal permanece de manera constante frente a su vivienda y que no sería la primera vez que muestra conductas agresivas contra transeúntes.

La afectada pidió la intervención de las autoridades para evitar nuevos ataques, recordando que los propietarios o cuidadores de perros agresivos están obligados a mantenerlos bajo control y, de ser el caso, con bozal, a fin de proteger la integridad de los vecinos, especialmente de niños y personas vulnerables.

VIDEO RECOMENDADO