Entre arengas de “¡justicia, justicia!” y con colectas improvisadas en plena vía pública, los familiares de un joven motociclista salieron nuevamente a las calles del distrito de Subtanjalla para exigir sanción contra los responsables de un grave accidente de tránsito que hoy mantiene a la víctima postrada en una cama de hospital.

Operación Urgente

El hecho se registró la noche del 12 de diciembre, alrededor de las 8:00 p. m., en la intersección de las calles Sebastián Barranca y Buenos Aires, donde una minivan Chevrolet, de placa BXM-057, impactó violentamente contra una motocicleta. Producto del choque, Roberto Rodríguez Nole quedó tendido en el pavimento con graves lesiones.

De acuerdo con la denuncia de los familiares, el conductor del vehículo, Eddie José García Quispe, conocido como “Chalo”, abandonó el lugar del accidente sin prestar auxilio al herido y se dio a la fuga, pese a los pedidos de ayuda. Minutos después, vecinos alertaron a los servicios de emergencia y el joven fue trasladado al Hospital Regional de Ica.

En el nosocomio, los médicos diagnosticaron que Rodríguez Nole requiere una operación urgente para evitar una posible parálisis.

La madre de la víctima denunció públicamente que la propietaria del vehículo, Milagros Tataje Quispe, no habría cumplido con los compromisos asumidos tras el accidente. “Solo pedimos la operación de mi hijo. Hasta ahora todo han sido promesas”, señaló entre lágrimas durante la protesta.

Los familiares también cuestionaron la actuación de la Policía Nacional, indicando que, pese a la denuncia presentada, el conductor continúa en libertad y el vehículo permanece en la comisaría. Esta situación ha generado indignación entre los vecinos, quienes se sumaron al pedido de justicia.

Finalmente, la familia anunció que continuará realizando plantones y jornadas solidarias, y confirmó una próxima movilización hacia el Ministerio Público para exigir celeridad en las investigaciones y que el caso no quede impune, mientras el joven lucha por su vida a la espera de una intervención quirúrgica urgente.

