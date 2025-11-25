Una joven madre de 26 años permanece hospitalizada luego de sufrir un presunto intento de feminicidio en el Asentamiento Humano Virgen Asunta, en el Pueblo Joven Señor de Luren, en Ica.

Heridas en la cabeza

El principal acusado es su expareja, Jorge Enrique Huaccaychuco Callapani, de 28 años, quien según la familia tenía una orden de alejamiento vigente al momento del ataque.

De acuerdo con la denuncia, tras presuntamente agredirla violentamente, el sujeto llevó a la víctima en una mototaxi hasta el Hospital Regional de Ica, donde los médicos dispusieron su internamiento debido a los severos golpes que presentaba, especialmente en la cabeza.

El violento episodio habría sido presenciado por el hijo menor de la víctima, un niño de apenas siete años, quien relató en video cómo ocurrió la agresión y señaló directamente a Huaccaychuco como el responsable.

Los familiares recordaron que, en una agresión previa, la víctima terminó con la mandíbula fracturada y placas metálicas, pero, aun así, la denuncia actual fue registrada únicamente como violencia física y no como tentativa de feminicidio, pese a la reincidencia y a los testimonios contundentes.

Aunque la Policía logró detener al presunto agresor, la familia teme que quede en libertad. Denuncian que la fiscal Elsy Campos Infante estaría exigiendo más elementos para sostener el caso.

