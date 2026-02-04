La Municipalidad Distrital de Los Aquijes ha oficializado la reprogramación de todas las actividades conmemorativas por el “Día del Pisco Aquijeño 2026”.

Medida preventiva

Esta determinación administrativa se tomó en respuesta directa al atentado ocurrido el sábado 31 de enero en la comunidad aquijeña, donde el alcalde del distrito, Edward Amoroto Ramos, resultó gravemente herido tras recibir dos impactos de bala, mientras realizaba labores de supervisión de obra en el centro poblado de Huarangal.

La regidora Liseth Cortez detalló que el ataque contra el burgomaestre fue perpetrado por un sujeto que disparó a quemarropa antes de escapar en una motocicleta, lo que ha obligado a la gestión municipal a replantear sus estrategias de prevención y lucha contra la inseguridad ciudadana de manera inmediata.

La decisión afecta a los sectores de producción vitivinícola y gastronómica, que ya contaban con preparativos avanzados para esta importante festividad turística dentro del marco del centenario del distrito. La comuna ha expresado su agradecimiento por la comprensión de los productores locales ante la necesidad de priorizar el bienestar de la población en esta coyuntura.

Actualmente, el municipio se encuentra en un periodo de evaluación para establecer nuevas fechas, condicionado a la evolución de la situación de seguridad en la jurisdicción. Mientras tanto, la Región Policial Ica mantiene las investigaciones sobre el paradero de los responsables del ataque.

