En un operativo inopinado, la Gerencia de Desarrollo Económico, junto a la Subgerencia de Fiscalización y Transporte, Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), intervinieron un taller mecánico ubicado en la prolongación Cutervo, en el distrito de Parcona.

Operativo vial

El responsable del establecimiento ya había sido notificado previamente mediante comunicaciones verbales y escritas, advirtiéndole sobre la prohibición de utilizar la calle como área de reparación. Sin embargo, al persistir en la infracción, la comuna procedió a imponer la multa correspondiente, amparada en las ordenanzas municipales vigentes. “No se puede seguir ocupando una zona rígida como taller, menos en una vía con alta circulación vehicular. Actuamos para prevenir accidentes”, indicó un funcionario de Fiscalización.

Las autoridades locales recalcaron que estos operativos continuarán realizándose en distintos puntos del distrito con el objetivo de ordenar el tránsito y recuperar los espacios públicos. Además, exhortaron a los propietarios de talleres y negocios similares a respetar las normas de tránsito y colaborar con el mantenimiento de la seguridad vial en Parcona.

