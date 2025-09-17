En distintas instituciones educativas del distrito de Salas se llevaron a cabo actividades enfocadas en la formación de niños y niñas, con énfasis en el conocimiento de sus derechos y el desarrollo de hábitos de lectura desde la primera infancia.

Con creatividad

En la I.E.I. N° 29 - Cerro Prieto, la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) organizó el taller psicoeducativo “Yo tengo derechos y también responsabilidades”, donde los estudiantes participaron en dinámicas lúdicas y reflexivas.

El objetivo fue promover el respeto, la empatía y la convivencia saludable, reforzando la idea de que los derechos van acompañados de deberes dentro de la comunidad escolar y familiar.

Por otro lado, en el marco de la Semana de la Lectura, a través de su área de Educación y la Biblioteca Municipal de Salas, se realizó la actividad “Cuenta cuentos” en las instituciones educativas iniciales N° 504 y N° 505, ubicadas en Guadalupe (cercado). Durante la jornada, los niños disfrutaron de relatos con personajes fantásticos y expresaron su creatividad dibujando sus escenas favoritas.

