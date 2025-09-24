La localidad de Pampahuasi, en el distrito de Yauca del Rosario (provincia de Ica), ya cuenta con mejor señal de televisión y radio, tras la reciente instalación de un nuevo sistema satelital.

Señal en HD

La intervención se realizó en la estación de Capacc, donde se instaló un sistema de recepción en banda Ku, tecnología que permitirá retransmitir con mayor calidad las señales en alta definición (HD).

Este avance beneficiará directamente a las familias de la zona, quienes ahora podrán acceder a información confiable y actualizada, así como a contenido educativo y cultural, especialmente útil para niños y jóvenes en etapa escolar.

Además de mejorar la conectividad informativa, esta mejora reduce la brecha tecnológica que por años ha afectado a comunidades rurales como Pampahuasi, donde la señal de radio y televisión ha sido intermitente o inexistente.

Con esta instalación, se espera un acceso más fluido y constante a medios de comunicación públicos, en un contexto donde estar bien informado es clave para la educación, la prevención y el desarrollo local.

