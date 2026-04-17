La ONPE culminó satisfactoriamente la jornada electoral del 12 de abril, con una alta participación de miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, quienes contribuyeron a la instalación de las 2,443 mesas de sufragio habilitadas en las cinco provincias de la región Ica.

Elecciones Generales 2026

Durante la jornada electoral, se alcanzó una destacada participación del 99.51% % de miembros de mesa en toda la región, equivalente a 7,329 ciudadanos que ejercieron esta función, lo que refleja el compromiso cívico de la población y la eficacia de las acciones de capacitación, sensibilización y acompañamiento desarrolladas previamente por el personal de las oficinas descentralizadas de procesos electorales de Chincha e Ica.

Asimismo, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica, integrada por las provincias de Ica, Nasca y Palpa, atendió con normalidad a 403,637 electores quienes sufragaron en 150 locales de votación, para ello se instalaron 1,383 mesas de sufragio. Estas fueron conducidas por 4,149 miembros de mesa, de los cuales solo 28 fueron electores el cual representa el 0.0049%. Esta jurisdicción comprendió 24 distritos y un centro poblado. La primera mesa de votación (N.° 022211) se instaló a las 05:58 a. m. en el distrito de Parcona.

Por su parte, la ODPE Chincha, conformada por las provincias de Chincha y Pisco, atendió con normalidad a 310,360 electores en 118 locales de votación y 1,060 mesas de sufragio. Estas fueron conducidas por 3,180 ciudadanos sorteados, de los cuales 8 fueron electores. Esta jurisdicción comprendió 19 distritos y tres centros poblados. La primera mesa (N.° 023050) se instaló a las 6:09 a. m. en la institución educativa. N.° 22268, ubicada en la provincia de Chincha.

El alto nivel de participación alcanzado se sustenta en el trabajo sostenido de capacitación desarrollado por los equipos de coordinadores y capacitadores electorales, quienes brindaron acompañamiento permanente a los ciudadanos sorteados como miembros de mesa, fortaleciendo su preparación para el adecuado cumplimiento de esta responsabilidad cívica.

Asimismo, la efectividad de la estrategia implementada en este proceso electoral, que incrementó el número de miembros de mesa designados por cada mesa de sufragio, pasando de seis (tres titulares y tres suplentes) a nueve ciudadanos (tres titulares y seis suplentes). Esta medida permitió reducir significativamente el ausentismo, situándolo por debajo del 1%, y asegurar la instalación oportuna de las mesas de sufragio.

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