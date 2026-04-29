La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los ciudadanos que ejercieron el cargo de miembro de mesa en las Elecciones Generales (EG) 2026, ya pueden cobrar la compensación económica equivalente al 3 % de una UIT (165,00 soles).

Inició el pago

Si fuiste sorteado y ejerciste el cargo de miembro de mesa, y elegiste como modalidad de pago la billetera digital o depósito en cuenta, el pago ya está disponible. Los desembolsos que por algún motivo fueran rechazados por las instituciones bancarias podrán cobrarlo de manera presencial en el Banco de la Nación.

Las denominaciones o conceptos de abono en las diferentes entidades bancarias serán los siguientes: BCP (movilidad), BBVA (A/TR Oficina nacional del PROCE OFICINA), Scotiabank: Tbk-pagos varios), Banco de la Nación (abono/cargo por regularización).

Si seleccionaste la modalidad de pago presencial o fuiste un ciudadano de la cola que asumió la función de miembro de mesa, podrás cobrar en el Banco de la Nación desde el miércoles 29 de abril hasta el 31 de diciembre del presente año.

Para registrarse y recibir la compensación económica, La ONPE habilitó un enlace en el cual se tuvo que escoger una modalidad de pago, entre estas tres opciones: depósito en cuenta de ahorros del Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank. Cobro presencial en una agencia del Banco de la Nación. Depósito a través de la billetera digital Yape.

Si fuera el caso que el miembro de mesa que cumplió con ejercer el cargo no llegó a registrarse en ninguna de las tres modalidades, deberán hacer el cobro, de manera presencial, en cualquier agencia del Banco de la Nación.

Elegidos mediante sorteo público, los ciudadanos que ejercieron como miembros de mesa permitieron la instalación, el sufragio y el escrutinio en cada una de las mesas de sufragio durante los comicios generales.

El cargo de miembro de mesa (titular y suplente) es obligatorio e irrenunciable, salvo los casos especiales regulados por la Ley Orgánica de Elecciones (N° 26859). Los miembros de mesa que no asistieron recibirán una multa de S/ 275,00.

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