La Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Ica participó en el operativo conjunto “Migrante 2025”, una intervención liderada por la Unidad de Seguridad del Estado de la PNP y ejecutada en los alrededores de los mercados Arenales y Santo Domingo, zonas donde suelen concentrarse actividades informales y alto flujo de ciudadanos extranjeros.

En situación irregular

Desde las 10:00 de la mañana, agentes de Serenazgo, apoyaron las labores policiales con una camioneta y una miniván de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal. El operativo tuvo como objetivo verificar la situación migratoria, reforzar la presencia preventiva y mejorar la percepción de seguridad en zonas comerciales.

Durante la jornada se intervino aproximadamente a 60 ciudadanos, entre extranjeros y vecinos locales. La mayoría solo fue identificada en el momento; sin embargo, dos personas de nacionalidad venezolana fueron retenidas por no portar documentación y quedar pendientes de verificación migratoria: Rosalino Josué Vitora Sánchez (24) y Noises Abraham Hernández Gonzales (29), ambos con ingreso irregular al Perú.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan ordenar los espacios públicos, prevenir delitos y detectar posibles irregularidades asociadas al comercio ambulatorio, servicios informales y otros oficios que se desarrollan en los alrededores de ambos mercados.

