La Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Ica realizó un operativo preventivo en diversas zonas agrícolas del centro poblado de Villacurí, con el objetivo de prevenir la comisión del delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente en beneficio de los trabajadores del sector.

Múltiples observaciones

La intervención se desarrolló el viernes 17 de julio y estuvo liderada por el fiscal provincial Pedro del Carpio Soto, quien, junto a representantes de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), efectuó acciones de verificación y orientación dirigidas a empleadores y trabajadores de las empresas inspeccionadas.

Durante el operativo se identificaron diversas observaciones relacionadas con las condiciones de seguridad laboral, entre ellas: un tanque presurizado sin anclaje al suelo, un compresor instalado sin anclaje, ausencia de tomacorrientes de uso industrial, trabajadores sin lentes de protección, estructura del taller con presencia de óxido, falta de señalización de emergencia, una máquina sierra amoladora con el protector recortado en aproximadamente un 50 %, un reservorio con sogas desgastadas y tres tractores que no cumplían con las medidas de seguridad exigidas.

Asimismo, los trabajadores manifestaron la necesidad de contar con mayor continuidad en el suministro de agua durante la jornada laboral y los implementos descartables para la ingesta de alimentos.

Como resultado de la intervención, la Sunafil dispuso la aplicación de las medidas correctivas correspondientes para que los empleadores subsanen las deficiencias advertidas dentro de los plazos establecidos por la normativa laboral.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito, exhortó a los responsables de las empresas inspeccionadas a levantar de manera inmediata las observaciones formuladas y a garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo, con el propósito de prevenir accidentes laborales y proteger la integridad de los trabajadores.

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