La operación de los vehículos areneros en las dunas de Huacachina entra en una nueva etapa con la Ordenanza Regional N.° 04-2026, que establece los requisitos que deberán cumplir estas unidades para desarrollar actividades turísticas en el área de conservación.

Norma en el área natural

El director regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, Gustavo Huerta Escate, sostuvo que la disposición busca poner límites a la informalidad y establecer condiciones mínimas de seguridad para los visitantes que utilizan estos vehículos.

Según explicó, entre las exigencias figuran documentación y autorizaciones relacionadas con la circulación y operación de los vehículos, además de placas, SOAT y otros permisos correspondientes. La Municipalidad Provincial de Ica también interviene en el proceso mediante la autorización de circulación.

Huerta indicó que, hasta el momento, han identificado entre tres y cuatro empresas que ya comenzaron a gestionar la documentación necesaria para adecuarse a la nueva normativa.

“Están solicitando todos los permisos de circulación, están teniendo el SOAT, las placas, para poder garantizar la seguridad de quienes están utilizando estos vehículos areneros”, explicó.

El funcionario señaló que la principal dificultad que tenían los operadores estaba relacionada con los permisos de circulación, trámite que actualmente viene siendo atendido por la Municipalidad Provincial de Ica.

La ordenanza también establece requisitos para que los vehículos puedan desarrollar actividades dentro del área de conservación de Huacachina.

El funcionario consideró que la nueva ordenanza permite encaminar la actividad hacia la formalización y sostuvo que los operadores que continúen trabajando de manera informal deberán adecuarse a las nuevas exigencias.

En ese contexto, mencionó que una comisión vinculada a los operadores presentó el 17 de agosto un documento solicitando una audiencia ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para abordar la operatividad de estos vehículos.

Huerta también se refirió a las UTV, vehículos fabricados específicamente para este tipo de actividades, y señaló que ya existiría un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que les permitiría avanzar hacia su operatividad.

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