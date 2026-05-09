La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Ica llevó a cabo una reunión y visita a las dunas de Huacachina junto a representantes de la Municipalidad Provincial de Ica, el Gobierno Regional de Ica y la Asociación de Tubulares de Huacachina, con el objetivo de atender la problemática relacionada con la circulación y tránsito de vehículos tubulares dentro del Ambiente Urbano Monumental de la Laguna de Huacachina.

Medida conjunta

Durante la reunión y recorrido de campo se abordó la necesidad de establecer medidas que permitan proteger el patrimonio cultural y garantizar el adecuado ordenamiento del tránsito vehicular en esta importante zona monumental.

Como principales acuerdos, se determinó que los vehículos tubulares serán estacionados en la zona oeste de la duna del Balneario de Huacachina, específicamente en un espacio previamente consensuado con los representantes de la Asociación de Tubulares.

Asimismo, los conductores aceptaron trasladar el estacionamiento de sus unidades hacia dicha ubicación, desde donde también recogerán a los turistas y usuarios, evitando así la congestión vehicular y el impacto negativo dentro del área monumental.

La finalidad de las organizaciones involucradas es preservar el patrimonio cultural y promover un desarrollo turístico ordenado y sostenible en el Ambiente Urbano Monumental de la Laguna de Huacachina.

Cabe señalar que el Municipio de Ica, informó que las empresas que operan vehículos tubulares en las dunas de Huacachina deberán tramitar su autorización municipal.

Asimismo, se precisó que el MTC indicó que los vehículos categoría M1 no tienen restricción de peso ni cilindrada, pero deben conservar chasis original, motor y sistemas automotrices conforme al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, verificados por la autoridad municipal.

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