Padres de familia de la institución educativa “Olinda Maldonado Llosa”, se concentraron en los exteriores de la Dirección Regional de Educación de Ica para exigir la asignación inmediata de personal de limpieza. Según indicaron, la medida parte luego de reiterados pedidos que no han sido atendidos oportunamente por las autoridades.

Reclamo de padres

Una representante de los padres explicó que el problema principal radica en la ausencia de personal de limpieza. Señaló que, al tratarse de niños, se debería priorizar su seguridad y salud dentro del plantel. Asimismo, cuestionó que los trámites administrativos demoren tanto. “Hemos insistido varias veces, pero las respuestas no han sido inmediatas”, expresó en términos generales.

Tras sostener una reunión con funcionarios de la DREI, los padres informaron que se llegó a un compromiso para recibir una respuesta el próximo martes a las 9:00 de la mañana. Además, se acordó que se realizará una visita técnica al colegio ubicado en la urbanización San Joaquín, para evaluar las condiciones de la infraestructura. Según indicaron, también se revisarán aspectos como el estado del mobiliario y otros elementos deteriorados.

Los padres también advirtieron que dentro de la institución estudian menores con discapacidad, quienes requieren condiciones adecuadas para su aprendizaje. En ese sentido, insistieron en que no se trata solo de limpieza, sino de brindar un espacio digno para todos los estudiantes. “Esperamos que las autoridades actúen con responsabilidad y cumplan lo ofrecido”, señalaron.

Aunque no se firmó ningún documento formal durante la reunión, los padres indicaron que el acuerdo quedó registrado de manera audiovisual. Señalaron que, si bien confían en la palabra de los funcionarios, se mantendrán vigilantes ante cualquier incumplimiento. No descartaron tomar nuevas medidas si no se obtienen resultados.

Finalmente, recordaron que la institución lleva aproximadamente dos años sin servicio de limpieza, lo que evidencia serias deficiencias en la gestión del sector educativo. Consideraron que este caso podría repetirse en otros colegios de la región. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades a revisar de manera integral estas falencias.

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