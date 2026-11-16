La labor preventiva del serenazgo de la Municipalidad Distrital de Salas permitió atender oportunamente una alerta vecinal y contribuir a la recuperación de un vehículo con denuncia vigente por robo, que fue encontrado abandonado en el centro poblado Villa Rotary Nueva Esperanza.

Patrullaje preventivo

El hallazgo se produjo durante las jornadas de patrullaje preventivo que desarrolla el personal municipal en distintos sectores de la jurisdicción. En esas circunstancias, los agentes recibieron el aviso de los moradores sobre la presencia sospechosa de una unidad que permanecía estacionada en la vía pública desde horas de la madrugada.

Ante la comunicación, los serenos se desplazaron rápidamente hasta el lugar para verificar la situación. Luego de entrevistarse con los vecinos y recoger información sobre el tiempo que llevaba abandonado el vehículo, procedieron a resguardar el perímetro y coordinar la intervención con efectivos de la Comisaría de Guadalupe.

Posteriormente, los agentes policiales realizaron las consultas correspondientes en el sistema, mediante las cuales confirmaron que la unidad registraba una denuncia vigente por robo. De esta manera, la intervención articulada permitió identificar el vehículo y continuar con las diligencias respectivas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO