El Gobierno Regional de Ica viene ejecutando un proyecto de infraestructura vial en el caserío San Martín y sectores aledaños como TEPRO Alto, TEPRO Ecológico y Alberto Fujimori, en el marco de la modalidad de Obras por Impuestos, con una inversión aproximada de 31 millones de soles.

Calidad de vida

La intervención contempla la pavimentación de vías en beneficio de más de 12 mil habitantes, quienes por décadas habrían enfrentado dificultades de acceso debido a la falta de infraestructura adecuada en la zona. Según la información proporcionada, el proyecto se encuentra en etapa de culminación.

Los trabajos incluyen la ejecución de aproximadamente ocho kilómetros de asfaltado en caliente, además de obras complementarias como muros de contención, veredas y señalización vial.

Asimismo, se ha previsto la instalación de postes solares y la implementación de áreas verdes, como parte de un enfoque orientado a mejorar la conectividad y las condiciones urbanas del sector.

Desde la gestión regional se indicó que este tipo de proyectos busca agilizar la ejecución de obras mediante mecanismos de inversión privada, reduciendo los tiempos administrativos tradicionales y permitiendo una respuesta más rápida a las necesidades de la población.

El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, señaló que la intervención responde a compromisos asumidos con los vecinos de la zona, destacando que la obra busca mejorar la calidad de vida de las familias que por años esperaron atención en materia de infraestructura básica.

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