Más de 600 pequeños agricultores del Quinto Subsector (Lateral 5) de los distritos de Pachacútec y Santiago, protestaron en las instalaciones de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor La Achirana Clase B, reclamando se cumpla el cronograma de dotación del recurso hídrico hacia sus campos de cultivos, que están en peligro de perderse por la falta de agua.

Problemática por años

Los parceleros llegaron hasta el local de la mencionada Junta de Usuarios, en la avenida J. J. Elías, donde solicitaban una reunión con el presidente Arturo Ramos, ya que sus cultivos esperan más de medio año para ser regados, sin embargo, a pesar que se estableció un cronograma de dotación de agua y que les correspondía el 23 de octubre, solo les brindaron el líquido menos de dos días.

“Otras zonas bajas tienen pozos de rebombeo y pueden obtener el agua del subsuelo, y a pesar de ello les han dado el agua hasta 28 días, nosotros somos de La Chanchamayo 5 y estamos en zonas altas, no tenemos pozos y nos postergaron hasta el 1 de noviembre, pero sorprendentemente lo cortaron el 3 de noviembre y hasta ahora nuestros campos esperan ser regados”, declaró Rosario Anyona, agricultora afectada.

Ellos indicaron que previamente pagaron 218 soles por hectárea de terreno para que les puedan emitir una orden de riego y beneficiar sus cultivos de pécanos, uva, zapallo, garbanzo y otros, pero hasta la fecha no disponen del agua que llega desde la Laguna Choclococha y que debe ser derivada hacia sus campos por La Achirana.

“No han respetado el rol que es elaborado por ingenieros y especialistas, todos los años es la misma problemática y las cosechas se vienen abajo por falta de agua. Aquí somos 650 pequeños agricultores, pero otros no han venido a reclamar porque son ancianos y ancianas, ahora nos dicen que el presidente está enfermo y no contesta el teléfono. Por cada riego pagamos S/ 218 por hectárea, algunos tienen hasta tres hectáreas y los de la junta cobran más, pero no hacen un balance de gastos y cuando sobra agua ni siquiera nos reconocen. Estamos en riesgo de perder nuestras cosechas”, dijo el agricultor José Maldonado.

Los hombres de campo también añadieron que es de prioridad el riego de sus tierras, ya que la agricultura es la principal fuente de ingreso económico de sus hogares, además que han solicitado préstamos de miles de soles a entidades bancarias para invertir en sus cultivos, por ello piden de manera urgente la derivación del recurso hídrico a sus sectores.

“El banco nos presta de acuerdo al cultivo, a algunos dos mil o tres mil soles por hectárea y estamos en peligro de no poder cubrir el préstamo si se pierden los cultivos, nosotros venimos desde Pampa Los Castillos y un taxi hasta la junta nos cobra 50 soles por eso no podemos estar regresando a cada rato, y si regamos ahorita igual solo vamos a poder cosechar el 50 % de nuestras tierras. El año pasado también reclamamos inclusive entre los mismos agricultores se han enfrentado por el agua y eso es porque no se cumple el cronograma que debe planificarse técnicamente y no políticamente”, enfatizó el agricultor Fernando Condori.

Sostuvieron que actualmente, el agua ha sido derivada al río Ica, y que la Junta de Usuarios no toma en cuenta la expansión agrícola del Quinto Subsector, que requiere como mínimo 17 días a más en la continuidad del agua para que sus tierras puedan hidratarse y tener cosechas productivas y poder solventar la economía familiar.

VIDEO RECOMENDADO