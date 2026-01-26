Personal de la Comisaría de Guadalupe intervino la madrugada del 24 de enero banda criminal denominada “Los Malditos de Expansión de Guadalupe”, implicados en la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

Grave delito

La intervención se realizó alrededor de las 04:00 horas en el parque ubicado frente a la institución educativa Juan Donayre Vizarreta, en el centro poblado de Salas Guadalupe.

Durante la intervención, la Policía logró identificar a los presuntos implicados como Roberto Freddy Quispe Bautista (38), Heber Alonso Calampa Tangoa, Jairo Darío García Panaifo y Jeremías Vásquez Acho, quienes fueron reducidos y trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los registros, Roberto Freddy Quispe Bautista cuenta con denuncias previas por hurto y robo agravado en banda, además de antecedentes de ingreso a un establecimiento penitenciario. En tanto, Heber Alonso Calampa Tangoa registra una denuncia por violencia contra la mujer, en las modalidades de violencia física y psicológica.

La Policía informó que los intervenidos habrían sustraído un equipo celular de la marca Samsung y un parlante Harman/Kardon, bienes que pertenecerían a los agraviados y que serán materia de investigación para determinar su recuperación y procedencia.

Todos los intervenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de robo agravado, mientras continúan las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad y establecer si la banda estaría vinculada a otros hechos delictivos registrados en la jurisdicción de Guadalupe.

