El día 25 de marzo de 2026, a las 10:00 de la noche aproximadamente, personal policial del Área Antidrogas de Ica, logró intervenir y detener en flagrancia delictiva a Cinthia Mejía de 34 años, por el presunto delito contra la Salud Pública — Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado Peruano.

Grave investigación

Durante el registro personal, los efectivos policiales lograron hallar cinco bolsitas conteniendo en su interior una sustancia blanquecina cristalina pulverulenta, al parecer clorhidrato de cocaína.

Posteriormente, al realizar el registro domiciliario, se logró hallar lo siguiente: 37 bolsitas de polietileno transparente tipo “chupeteras”, conteniendo al parecer pasta básica de cocaína, 4 bolsitas de polietileno transparente con cierre hermético, conteniendo al parecer clorhidrato de cocaína, 4 bolsas de polietileno transparente conteniendo al parecer clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 50 gramos, 1 bolsa de polietileno transparente conteniendo al parecer pasta básica de cocaína, con un peso aproximado de 100 gramos y 15 bolsitas de polietileno transparente conteniendo hojas, tallos y semillas secas, al parecer cannabis sativa — marihuana.

Asimismo los agentes policiales decomisaron 1 colador color verde con adherencias de lo que sería alcaloide de cocaína, 1 colador color rojo con adherencias de lo que sería alcaloide de cocaína, 1 cuchara metálica con adherencias de lo que sería alcaloide de cocaína, 1 equipo celular marca Redmi y 2 balanzas digitales.

Cabe resaltar que Cinthia Isabel Mejía Ayala continúa detenida, siendo puesta a disposición de la unidad especializada correspondiente, donde viene siendo investigada por el plazo de 15 días, conforme a ley, por el presunto delito de Tráfico Ilícito de Drogas.

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