La Región Policial Ica desarticuló a la banda criminal conocida como “Los Pistoleros de Cutervo”, luego de una intervención ejecutada durante la madrugada del 20 de noviembre cerca del grifo Gasored, en la avenida Cutervo.

Banda desarticulada

Según el informe policial, la intervención ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana, momento en el que fueron detenidos el menor de de 17 años, alias “Geremy”, y Walter Adrián Custodio Mancilla (19), alias “Adrián”. Durante el registro personal, se incautó a uno de ellos un revólver sin serie visible, abastecido con nueve municiones, el cual habría sido utilizado para intimidar a sus víctimas en diversos atracos nocturnos.

Ambos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de la PNP Ica, donde quedaron en calidad de investigados por robo agravado en grado de tentativa, porte ilegal de arma de fuego y otros hechos asociados a su presunta pertenencia a una red criminal. De acuerdo con la Policía, los sujetos se dirigían a ejecutar un asalto a un grifo en el distrito de Parcona cuando fueron interceptados.

Durante conferencia de prensa, el jefe de la Región Policial Ica, General PNP Leiby Huamán Daza, reveló que la banda venía siendo monitoreada desde hace varias semanas por su participación en, al menos, tres asaltos a comercios, ocurridos en Parcona e Ica.

Indicó además que los detenidos habrían actuado como “punteros” o ejecutores, mientras que la Policía continúa tras la pista de otros dos cómplices que serían los encargados de proveer armas y vehículos. El general también precisó que la mototaxi intervenida será sometida a verificación vehicular debido a que existe sospecha de que haya sido robada.

El jefe policial informó, además, que se están analizando registros telefónicos, rutas de escape y coincidencias de vestimenta captadas por cámaras de seguridad, para integrar un expediente sólido que permita identificar el alcance de la organización. Huamán Daza remarcó que este operativo forma parte de un plan de intervenciones focalizadas en puntos críticos donde se han incrementado los delitos contra el patrimonio.

