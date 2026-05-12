En una exposición dirigida a autoridades locales, dirigentes vecinales y ciudadanos de la región Ica, el director ejecutivo de Cofopri en compañía de especialistas de la institución presentaron las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno para acelerar la formalización de viviendas y facilitar que más familias peruanas accedan a un título de propiedad.

Por el título de propiedad

Durante la charla informativa sobre procedimientos de formalización predial urbana, realizada en la ciudad de Ica, Cofopri explicó el alcance de los Decretos Supremos N.° 005-2026-VIVIENDA, 006-2026-VIVIENDA y 007-2026-VIVIENDA, normas que forman parte de un nuevo paquete legal orientado a cerrar la brecha de más de dos millones de predios urbanos pendientes de formalización en el país.

El principal cambio anunciado durante la actividad fue la ampliación de la fecha de ocupación para acceder a los procesos de formalización urbana, permitiendo que las posesiones informales establecidas hasta el 31 de diciembre de 2021 puedan ser incorporadas al proceso de titulación. Con esta modificación, el Estado amplía en seis años el plazo anteriormente vigente, que solo reconocía ocupaciones hasta el 31 de diciembre de 2015.

Según explicó el titular de Cofopri, esta medida tendrá impacto directo en miles de familias que durante años permanecieron fuera de los procesos de formalización por no encontrarse dentro de anteriores fechas de corte. Familias de La Tierra Prometida, La Expansión Urbana y otros, podrían ser beneficiadas.

Otro de los aspectos destacados fue la incorporación de mecanismos para destrabar expedientes paralizados por procesos judiciales o constitucionales relacionados con terrenos estatales. La nueva normativa permite aplicar herramientas como el desistimiento del procurador o del titular de la entidad para reactivar casos detenidos durante años y continuar los procesos de formalización.

La exposición también permitió detallar el nuevo esquema de competencias compartidas entre Cofopri y las municipalidades provinciales y distritales, las cuales son reconocidas como entidades formalizadoras. Con ello, se busca evitar superposiciones, ordenar las intervenciones territoriales y acelerar la atención de zonas con alta demanda de titulación.

La jornada de capacitación en Ica, se llevó a cabo en el auditorio del Gobierno Regional y contó con la participación de funcionarios de Cofopri y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

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