Productores de pecano del distrito de San José de Los Molinos, en la provincia de Ica, vienen reforzando las acciones para el control del pulgón amarillo, una de las principales plagas que afecta este cultivo en la zona. La situación fue evaluada durante una visita técnica realizada a campos agrícolas pertenecientes a la Cooperativa Agraria de Usuarios Central.

Control biológico

Durante la jornada se inspeccionaron al menos diez predios, donde se constató que los agricultores han venido aplicando prácticas de manejo integrado para reducir la presencia de la plaga.

Entre las medidas implementadas destaca la liberación de crisopas, insectos utilizados como control biológico, a una proporción aproximada de 20 millares por hectárea, así como el lavado de las plantas con jabón potásico.

Según lo observado en campo, estas acciones buscan disminuir la población del pulgón amarillo sin recurrir de manera intensiva al uso de productos químicos, con el objetivo de proteger la producción, reducir costos y evitar impactos negativos en el medio ambiente.

El seguimiento técnico permitirá evaluar la efectividad de estas prácticas y detectar de manera temprana posibles rebrotes de la plaga. Asimismo, se prevé continuar con el monitoreo permanente de los pecaneros, considerando que el pulgón amarillo puede afectar el rendimiento y la calidad del fruto si no se controla oportunamente.

Los productores señalaron que el acompañamiento técnico resulta clave para enfrentar este tipo de problemas sanitarios, especialmente en una campaña agrícola marcada por condiciones climáticas variables que pueden favorecer la proliferación de plagas.

