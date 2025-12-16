La Dirección Regional Agraria (DRA) Ica, a través de la Agencia Agraria Ica, en colaboración estratégica con la empresa agroquímica Farmex, llevó a cabo un ensayo de campo para evaluar la eficacia de un producto químico innovador en el control del Pulgón Amarillo de Márgenes Negros (Monellia caryella) en cultivos de pecano, con la particularidad de que busca proteger a los insectos benéficos presentes en el ecosistema del cultivo.

Manejo sostenible de plagas

El ensayo se desarrolló en tres parcelas representativas del sector Sacta, en el distrito de Santiago, con el objetivo de determinar las dosis más efectivas para el control de la plaga, minimizando al mismo tiempo los impactos negativos sobre la fauna útil.

La Agencia Agraria Ica proporcionó recursos logísticos, incluyendo motofumigadoras y personal técnico capacitado para la aplicación precisa de las diferentes dosis del producto. Por su parte, Farmex suministró el químico de última generación, caracterizado por su bajo nivel de toxicidad hacia organismos beneficiosos, promoviendo un manejo integrado y sostenible de plagas.

El representante de la Agencia Agraria Ica destacó la importancia de esta alianza público-privada. “La colaboración con la empresa privada nos permite acceder a tecnologías de vanguardia, esenciales para enfrentar desafíos fitosanitarios como el Monellia caryella, un problema crucial para los pecaneros de Ica”, afirmó.

Los resultados iniciales del ensayo son prometedores, mostrando una alta eficacia del producto frente al pulgón en las distintas dosis aplicadas. Los datos recolectados serán fundamentales para el desarrollo de protocolos de manejo integrado de plagas que equilibren la protección del cultivo con la conservación de los enemigos naturales.

