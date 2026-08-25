En el marco del Día de la Enfermera Peruana, que se celebra el 30 de agosto, la decana del Consejo Regional Ica del Colegio de Enfermeros del Perú, Dra. Mariela Pecho Tataje, destacó el papel que cumplen los profesionales de enfermería en la prevención, promoción y recuperación de la salud de los pacientes, sus familias y la comunidad.

Profesionales de enfermería

Pecho Tataje señaló que los profesionales de enfermería mantienen presencia en establecimientos del primer nivel de atención, hospitales y servicios especializados, incluidos aquellos de alta complejidad. Sin embargo, advirtió que persisten importantes brechas en el sistema de salud, principalmente relacionadas con la falta de recursos, medicamentos, insumos y servicios adecuados.

La representante del gremio sostuvo que esta problemática no se limita a una determinada institución, sino que constituye una situación que afecta al sistema de salud a nivel regional y nacional y regional.

Durante sus declaraciones, la decana también destacó la Ley Nº 27669, que reconoce el derecho de las enfermeras y enfermeros a ejercer actividades privadas en consultorios de profesionales de enfermería, de acuerdo con sus funciones y competencias.

Según explicó, esta posibilidad permite ampliar el campo de acción de los profesionales y promover el emprendimiento independiente. Indicó que en la región Ica ya existen enfermeras que vienen desarrollando iniciativas privadas relacionadas con la atención y el cuidado de la salud.

Entre estas actividades mencionó consultorios de enfermería, centros de estimulación temprana y servicios orientados al seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil. También señaló que algunos profesionales ofrecen atención preventiva y cuidados básicos, además de realizar determinadas pruebas rápidas y actividades de promoción de la salud.

EL DATO: En la región Ica existen aproximadamente 4,500 profesionales de enfermería colegiados, mientras que alrededor de 3,200 a 3,500 ejercen en instituciones públicas.

VIDEO RECOMENDADO