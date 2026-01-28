Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal de enfermería y fortalecer la atención en los establecimientos de salud de la región, el Gobierno Regional de Ica sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Federación de Enfermeras del Perú.

Trabajo articulado

El encuentro fue liderado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social y se realizó como parte de las gestiones impulsadas por el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, quien resaltó la importancia del diálogo directo con los gremios del sector salud para atender sus principales demandas.

Durante la mesa de trabajo se abordaron diversos temas vinculados al desempeño del personal de enfermería en hospitales y centros de salud, así como las dificultades que enfrentan en el ejercicio de su labor diaria. En ese contexto, se reconoció el papel fundamental que cumplen las enfermeras en la atención asistencial y en el funcionamiento del sistema de salud regional.

Al término de la reunión, ambas partes llegaron a acuerdos orientados a optimizar los procesos de atención, fortalecer el trabajo del personal asistencial y mejorar la calidad del servicio que se brinda a la población. Estos compromisos buscan generar un impacto positivo tanto en los trabajadores de salud como en los pacientes que acuden a los distintos establecimientos de la región.

