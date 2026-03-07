El docente jubilado de primaria Mariano Jesús Tapahuasca, de 78 años, perdió la vida luego de ser atropellado por una motocicleta lineal en la urbanización Sebastián Barranca, en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica. El hecho ocurrió la tarde del último jueves y causó profunda consternación entre los vecinos del sector, quienes conocían al adulto mayor por su trayectoria como educador y por ser una persona muy apreciada.

Muerte violenta

De acuerdo con información preliminar, el adulto mayor se encontraba transitando por una de las calles de esta urbanización cuando fue impactado violentamente por una motocicleta. El fuerte golpe lo dejó gravemente herido sobre la vía, generando la inmediata preocupación de los residentes del lugar que salieron a auxiliarlo tras escuchar el impacto.

Según relataron familiares y testigos, el conductor de la motocicleta habría intentado darse a la fuga luego del atropello. Incluso, señalaron que el sujeto habría movido el cuerpo del adulto mayor hacia un costado de la pista sin brindarle la ayuda necesaria, aparentemente con la intención de abandonar la escena y evadir su responsabilidad.

La rápida intervención de los vecinos, sumada a la presencia de agentes de Serenazgo que acudieron al lugar tras recibir la alerta, permitió evitar que el conductor escapara. Entre todos lograron retener al motociclista hasta que se formalizó su intervención, en medio de la indignación de los residentes del sector.

El adulto mayor fue auxiliado de inmediato y trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde el personal médico realizó esfuerzos para estabilizarlo. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

El conductor fue puesto a disposición de la Comisaría de Santiago, donde se vienen realizando las investigaciones.

Familiares informaron que los restos de Mariano Jesús Tapahuasca serán sepultados en el distrito de Ocucaje, mientras allegados y exalumnos lo recuerdan como un maestro dedicado a la formación de varias generaciones.

