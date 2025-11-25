Con el objetivo de fomentar una sociedad más inclusiva, la Subgerencia de Bienestar Social y Programas Sociales de la Municipalidad de Salas, a través del Programa de Vaso de Leche, organizó junto a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica del Ministerio de Cultura un taller enfocado en combatir el racismo y la discriminación.

Inclusión social

El evento buscó romper barreras de exclusión y crear espacios que promuevan la igualdad de oportunidades para todas las personas. Durante la actividad, se abordaron temas relacionados con la sensibilización ciudadana y la difusión del Censo en Línea, así como la importancia de responder de manera consciente a la pregunta de identificación étnica y lengua materna.

La jornada estuvo dirigida por las especialistas Ana Patricia Palomino Musso y Narda Mendoza Palma, gestoras interculturales de la DDC Ica, quienes compartieron herramientas y conocimientos para fortalecer la inclusión social y la comprensión intercultural en la comunidad.

