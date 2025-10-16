Ayer, cientos de ciudadanos en Ica salieron a las calles para expresar su descontento con el gobierno de José Jerí y el Congreso de la República. Bajo la consigna “Que se vayan todos”, la protesta recorrió avenidas y calles principales durante varias horas.

Manifestación pacífica

La movilización estuvo encabezada por diversos colectivos sociales, sindicatos y organizaciones civiles, entre ellos el SUTEP Ica y otros gremios. La presencia de jóvenes, especialmente de la llamada generación “Z”, fue notable, muchos de ellos coreando frases contra la corrupción y el actual sistema político.

Los manifestantes portaban pancartas con mensajes críticos y una gran figura de cartón en forma de rata, que simbolizaba su rechazo hacia la corrupción que, según ellos, persiste en las altas esferas del poder. La marcha terminó en la plaza de Armas, epicentro histórico de la ciudad.

“No permitiremos que nos gobierno este presidente que no fue elegido por el pueblo. Es una burla a nuestro derecho a la elección, exigimos que renuncie al cargo y asuma una persona capaz, que no tenga antecedentes tan graves como ser un presunto violador, como mujer me siento desprotegida con el gobierno actual”, dijo una manifestante.

El ambiente fue de protesta pacífica, aunque firme. Las consignas contra el presidente y el Congreso se escucharon con fuerza, reflejando un sentimiento de frustración generalizado. No faltaron llamados a la renovación política y a cambios profundos en el país.

“Este presidente solo es un títere que ha sido puesto pro los grupos de poder político. Es mas de lo mismo, estoy de acuerdo con la vacancia de Dina Boluarte, pero no que asuma este señor. También exigimos la derogación de leyes que favorecen a las organizaciones criminales y una reforma en la Policía Nacional y el sistema de justicia”, añadió otra manifestante.

Contingente policial

En tanto, para garantizar la seguridad durante la jornada, la Región Policial Ica desplegó un amplio operativo en puntos estratégicos de la ciudad y alrededores. El general PNP Leiby Antonio Huamán Daza coordinó el despliegue, que incluyó la Panamericana Sur, en el sector Santa Cruz de Villacurí, distrito de Salas.

Desde primeras horas de ayer , los efectivos policiales estuvieron apostados en avenidas principales, zonas comerciales, terminales terrestres y puntos habituales de concentración ciudadana. Su objetivo fue mantener el orden público y prevenir actos delictivos o desmanes durante la protesta.

A pesar de la gran afluencia de personas, la jornada transcurrió sin incidentes graves ni enfrentamientos. Las autoridades reportaron tranquilidad en toda la jurisdicción y confirmaron que las actividades cotidianas no se vieron afectadas significativamente.

La marcha “Que se vayan todos” en Ica se enmarca dentro de una ola de protestas nacionales, donde diversos sectores exigen cambios en el sistema político y denuncian corrupción e ineficiencia en la gestión pública. En esta ocasión, la voz de los iqueños se sumó con fuerza a este clamor nacional.

