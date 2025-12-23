Autoridades locales, representantes policiales y vecinos participaron en la Cuarta Consulta Pública de Seguridad Ciudadana realizada en el distrito de Salas, como parte de las acciones orientadas a reforzar la prevención del delito y la coordinación entre instituciones.

Por la seguridad

La actividad se desarrolló en el auditorio del CIAM y contó con la presencia del alcalde distrital de Salas, Javier Fernández Matta, así como de representantes de la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Centro de Emergencia Mujer y miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec).

Durante la jornada se expusieron problemáticas relacionadas con la seguridad en el distrito y se recogieron aportes de los vecinos, con el objetivo de articular acciones conjuntas entre autoridades e instituciones para mejorar la convivencia y reducir los índices delictivos.

En la reunión participaron el subprefecto distrital Jorge Alfredo Donayre Hernández, la jueza de paz Katherine Aliga Sihuas, el comisario de Guadalupe, capitán PNP Rommel Lozada Daza, el comisario de Villacurí, teniente PNP Anthony Rayo Santos, así como la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer Salas, Yuliana Karina Espinoza Fajardo.

La consulta pública se realizó en cumplimiento de lo establecido en la Ley N.º 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que dispone la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad a nivel local.

VIDEO RECOMENDADO