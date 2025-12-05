La Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, continúa desplegando acciones articuladas con la Unidad de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú – Ica, en el marco de los operativos de control migratorio que se vienen ejecutando en distintos sectores de la ciudad.

Operativo conjunto

Las intervenciones tienen como objetivo prevenir infracciones a la normativa migratoria, disuadir la comisión de delitos y faltas, y contribuir a mejorar la percepción de seguridad en la población, en el contexto de una estrategia conjunta de lucha contra la informalidad.

En su más reciente intervención, realizada en la Urbanización El Haras, el personal de serenazgo y la Policía Municipal brindaron apoyo a las unidades especializadas de la PNP en la verificación de la documentación de ciudadanos extranjeros dedicados a diversas actividades económicas.

Durante el operativo se realizaron 65 entrevistas, permitiendo identificar a ciudadanos con presuntas irregularidades en su situación migratoria. Como resultado, seis extranjeros fueron trasladados a la sede de Seguridad del Estado para las diligencias correspondientes y la evaluación de su calidad migratoria.

