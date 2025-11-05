En un ambiente de recogimiento y solidaridad, el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de EsSalud Ica realizó una misa especial por la salud de los pacientes internados y por el bienestar del personal médico y asistencial que labora en el nosocomio.

La ceremonia religiosa contó con la presencia del gerente de la Red Asistencial de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, así como de médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores administrativos. El acto tuvo como propósito elevar oraciones por la pronta recuperación de los pacientes hospitalizados y fortalecer los lazos de unidad dentro del equipo de salud.

Durante la misa, el sacerdote oficiante pidió por la fortaleza espiritual de los enfermos y por quienes los atienden día a día. Tras la ceremonia, el religioso recorrió las distintas áreas del hospital, impartiendo bendiciones y palabras de consuelo tanto a los pacientes como al personal de guardia.

El recorrido incluyó las áreas de Farmacia, Laboratorio, Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) y los pabellones de Hospitalización, donde el padre expresó mensajes de fe y esperanza. Los trabajadores agradecieron el gesto y destacaron la importancia de este tipo de actividades que buscan humanizar la atención hospitalaria.

