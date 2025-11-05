y solidaridad, el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de EsSalud Ica realizó una misa especial por la salud de los pacientes internados y por el bienestar del personal médico y asistencial

Fueron bendecidos

La ceremonia religiosa contó con la presencia del gerente de la Red Asistencial de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, así como de médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores administrativos. El acto tuvo como propósito elevar oraciones por la pronta recuperación de los pacientes hospitalizados y fortalecer los lazos de unidad dentro del equipo de salud.

Durante la misa, el sacerdote oficiante pidió por la fortaleza espiritual de los enfermos y por quienes los atienden día a día. Tras la ceremonia, el religioso recorrió las distintas áreas del hospital, impartiendo bendiciones y palabras de consuelo tanto a los pacientes como al personal de guardia.

El recorrido incluyó las áreas de Farmacia, Laboratorio, Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) y los pabellones de Hospitalización, donde el padre expresó mensajes de fe y esperanza. Los trabajadores agradecieron el gesto y destacaron la importancia de este tipo de actividades que buscan humanizar la atención hospitalaria.

