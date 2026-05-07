En una ceremonia solemne realizada en el Salón Consistorial del Palacio Municipal, la Municipalidad Provincial de Ica otorgó la Medalla de la Ciudad a la reconocida empresa familiar Dulcería y Pastelería “Velazco”, en reconocimiento a sus 90 años de trayectoria en la pastelería tradicional iqueña.

Legado por generaciones

El acto fue presidido por el alcalde provincial Carlos Reyes Roque, junto a la regidora Silvia Bertolotti Acosta, quienes entregaron la distinción a los hermanos Marcos Velazco y Rosario Velazco, actuales representantes de la empresa, además de declarar como Hijos Predilectos a los herederos de los fundadores de la tradicional dulcería.

La distinción resalta el aporte de la familia Velazco a la identidad cultural y gastronómica de la región, al haber mantenido durante casi un siglo una propuesta que forma parte del patrimonio dulce de Ica.

La historia de Dulcería y Pastelería Velazco se remonta a 1936, cuando Silvio Velazco Fernández inició este emprendimiento junto a su madre y su esposa, impulsado por su vocación en el arte de la repostería desde muy joven. Con apenas 14 años, Silvio comenzó a perfeccionarse en el trabajo con harina y azúcar, hasta consolidarse como maestro pastelero.

Con el paso de los años, el negocio familiar creció de manera sostenida, convirtiéndose en un referente de la repostería tradicional en la región. Desde 1960, su local principal se ubica en la esquina de las calles Grau y Castrovirreyna, punto emblemático que se ha convertido en parada obligatoria para residentes y visitantes.

Durante la ceremonia se destacó que la Pastelería Velazco no solo representa un negocio familiar, sino un componente importante de la cultura local, al preservar recetas tradicionales que han pasado de generación en generación.

Entre sus productos más representativos figuran dulces tradicionales como besitos, rosquitas, pan dulce, panetón Milán, pan con camisón y manjar blanco, entre otros, elaborados bajo métodos que mantienen la esencia original de la pastelería iqueña.

Actualmente, la dirección de la empresa recae en Marcos y Rosario Velazco, quienes han asumido el compromiso de preservar la tradición familiar y mantener la fidelidad en los procesos de elaboración que caracterizan a la marca.

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