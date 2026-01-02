La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Ica realizó un emotivo acto de despedida y reconocimiento a cuatro de sus trabajadores que culminaron su etapa laboral tras años de servicio comprometido en la institución.

Décadas de profesionalismo

Durante la ceremonia, se destacó la trayectoria y aporte profesional de la Ing. Marina Rosas de Navea, Israel Flores Velázquez, Feliz Macotela Rivera y el Lic. Renan Salcedo Roldán, quienes durante su permanencia contribuyeron al desarrollo de las labores institucionales y al fortalecimiento del servicio público en la región.

Como muestra de agradecimiento, la DRTC entregó resoluciones y placas recordatorias que reconocen los años de servicio y la responsabilidad demostrada por cada uno de los homenajeados.

El acto incluyó un compartir institucional en un ambiente de respeto y compañerismo, donde colegas y autoridades compartieron palabras de gratitud y reconocimiento por la dedicación de los trabajadores.

