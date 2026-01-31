realizó con éxito el simulacro de “Activación de Claves Obstétricas” en los centros de atención primaria CAP II Macacona y La Tinguiña. Esta iniciativa busca potenciar las competencias del personal asistencial, garantizando una atención estandarizada

Profesionales de la salud

El objetivo central de este entrenamiento es asegurar una intervención inmediata ante cuadros de hemorragia posparto, preeclampsia y eclampsia. Al fortalecer el primer nivel de atención, el personal médico está mejor preparado para estabilizar a la gestante o puérpera y gestionar referencias oportunas, sin demoras, hacia hospitales de mayor complejidad cuando la situación lo requiera.

Esta jornada de capacitación estuvo a cargo de la Dra. Carmen Pachas Cavero, ginecóloga del Hospital Augusto Hernández Mendoza, en coordinación con la Oficina de Atención Primaria y la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva.

Finalmente, el Dr. Roberto Almeida Donaire, Gerente de EsSalud Ica, señaló que, con estas acciones, la institución reafirma su compromiso de reducir los riesgos de morbilidad materna y elevar los estándares de seguridad para la madre y el recién nacido en la región.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS