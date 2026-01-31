La Red Asistencial Ica de EsSalud realizó con éxito el simulacro de “Activación de Claves Obstétricas” en los centros de atención primaria CAP II Macacona y La Tinguiña. Esta iniciativa busca potenciar las competencias del personal asistencial, garantizando una atención estandarizada y eficiente para las aseguradas durante las etapas críticas del pre y posparto.

Profesionales de la salud

El objetivo central de este entrenamiento es asegurar una intervención inmediata ante cuadros de hemorragia posparto, preeclampsia y eclampsia. Al fortalecer el primer nivel de atención, el personal médico está mejor preparado para estabilizar a la gestante o puérpera y gestionar referencias oportunas, sin demoras, hacia hospitales de mayor complejidad cuando la situación lo requiera.

Esta jornada de capacitación estuvo a cargo de la Dra. Carmen Pachas Cavero, ginecóloga del Hospital Augusto Hernández Mendoza, en coordinación con la Oficina de Atención Primaria y la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva.

Finalmente, el Dr. Roberto Almeida Donaire, Gerente de EsSalud Ica, señaló que, con estas acciones, la institución reafirma su compromiso de reducir los riesgos de morbilidad materna y elevar los estándares de seguridad para la madre y el recién nacido en la región.

