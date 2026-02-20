En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, EsSalud Ica llevó a cabo una jornada de salud preventiva en el frontis del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, con el objetivo de acercar servicios especializados a la población y promover la detección temprana de enfermedades oncológicas.

Atención profesional

Durante la actividad, los asegurados recibieron atención en diversas áreas, incluyendo medicina general, psicología, obstetricia y nutrición. Además, se realizaron tamizajes de Papanicolaou y se ofrecieron charlas informativas sobre prevención del cáncer, salud sexual y reproductiva, reforzando la educación en autocuidado y hábitos saludables.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó la importancia de estas intervenciones: “Nuestra prioridad es detectar cualquier anomalía antes de que se convierta en un problema mayor. El cáncer no espera, y estas campañas son vitales para salvar vidas mediante un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz. Seguiremos saliendo a las calles para garantizar que el bienestar llegue a cada familia iqueña”.

La jornada evidenció el compromiso de EsSalud con la prevención y la educación en salud, facilitando el acceso de la población a servicios médicos y reforzando la cultura de chequeos periódicos como herramienta clave para la detección temprana y la reducción de riesgos de enfermedades graves.

VIDEO RECOMENDADO