La creciente preocupación por los constantes vertimientos de aguas residuales al canal La Achirana llevó a la Municipalidad Distrital de Parcona a fijar un plazo de 10 días para que Emapica adopte una solución definitiva.

Posición de concejal

El regidor Roberto Briceño advirtió que, de no cumplirse este plazo, impulsará una denuncia penal contra la empresa prestadora al considerar que la contaminación representa un grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

El concejal señaló que la problemática no es reciente, sino que se arrastra desde hace más de tres décadas debido a la limitada capacidad de la cámara de rebombeo de Santa Rosa frente al crecimiento poblacional de Parcona y La Tinguiña.

“La población se ha incrementado y hoy la cámara resulta ineficiente para la cantidad de habitantes que tenemos. Constantemente vemos derrames y es un problema reiterativo”, manifestó. Asimismo, recordó que el municipio entregó a Emapica un terreno de más de 4 mil metros cuadrados para construir una nueva infraestructura, pero el proyecto nunca se ejecutó.

Briceño indicó que, antes de plantear acciones judiciales, la municipalidad agotó la vía del diálogo con la empresa para exigir una respuesta inmediata. Sin embargo, afirmó que los trabajos realizados hasta el momento solo alivian temporalmente la emergencia.

“Han estado trabajando toda la noche, pero eso solo va a menguar la problemática por un tiempo. El problema de fondo es el traslado de la cámara de rebombeo”, sostuvo durante la entrevista.

Finalmente, reiteró que la comuna se mantendrá vigilante del cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa y no descartó acudir a la justicia. “Si esto no tiene solución en este tiempo, lamentablemente vamos a tener que recurrir a la otra vía. Es lo que la población nos está pidiendo porque está siendo afectada directamente”, enfatizó, al señalar que los vecinos exigen una solución definitiva a la contaminación.

Como parte de las medidas adoptadas, Emapica informó que participó en una reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de La Tinguiña, convocada por la SUNASS Ica, donde ambas entidades suscribieron un acta de compromisos. Entre los acuerdos figura el cierre, desde los primeros días de agosto, de las descargas de aguas residuales provenientes de La Tinguiña hacia la cámara de bombeo Santa Rosa, con el objetivo de reducir los colapsos del sistema y evitar nuevos vertimientos al canal La Achirana.

Asimismo, la empresa prestadora informó que viene elaborando el expediente técnico para la construcción de una nueva cámara de bombeo de aguas residuales en el sector Juan Santa, obra que permitirá reubicar la actual infraestructura de Santa Rosa. Según Emapica, este proyecto busca brindar una solución estructural a la problemática del alcantarillado y mejorar el servicio de saneamiento en beneficio de la población de Parcona y sectores aledaños.

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