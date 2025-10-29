Pese al anuncio del alcalde provincial de Ica, Carlos Humberto Reyes Roque, sobre la supuesta suspensión de la sesión extraordinaria convocada para evaluar el pedido de su vacancia, los regidores municipales acudieron al Palacio Municipal y aseguraron que no existió notificación formal sobre dicha decisión.

Sesión de concejo

Los concejales recordaron que, conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 27972, una sesión extraordinaria no puede ser suspendida ni dejada sin efecto, salvo que exista acuerdo formal del concejo para su reprogramación. En ese sentido, calificaron de irregular la comunicación difundida por el alcalde.

La sesión, convocada por la Secretaría General para las 4:00 p.m. del lunes 27 de octubre, tenía como agenda única el pedido de vacancia del alcalde provincial. Sin embargo, transcurrida más de una hora, los regidores Epifanio Quispe Vilca, Yngrid Jackeline Ramos Oré, Yessica Puchuri Manco, Celia Noemí Ágreda de Raffo, Silvia Janette Bertolotti Acosta y José Antonio Rubio Quijandría constataron la ausencia del alcalde, del secretario general y de siete regidores.

Ante esta situación, los seis regidores presentes procedieron a levantar un acta oficial, dejando constancia de lo ocurrido. El documento fue suscrito con el fin de “salvar responsabilidades que pudiera conllevar este hecho”.

De acuerdo con lo señalado en el acta, el 24 de octubre los regidores fueron informados de una presunta reprogramación de la sesión a través de un mensaje de WhatsApp, sin documentación formal ni acuerdo de concejo que sustente la medida. Posteriormente, se comunicó una nueva fecha: 21 de noviembre para abordar la “adhesión” presentada al proceso.

La postergación habría tenido como motivo una solicitud de adhesión ingresada el 18 de octubre por el ciudadano Hugo Cancio Herrera Navarro ante la Municipalidad Provincial de Ica, trámite que, según lo establecido por ley, debió presentarse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Mientras los regidores aguardaban el inicio de la sesión, el alcalde Carlos Reyes Roque fue visto participando y manejando bicicleta en la inauguración de la obra “Nueva Avenida Cutervo – Doble Vía y Ciclovías”, evento público realizado en la ciudad de Ica.

