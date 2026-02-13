Un adulto mayor de 78 años fue rescatado oportunamente por personal de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú en la playa Carhuaz, en Ica, luego de ser arrastrado mar adentro por una corriente de retorno, conocida como corriente marina.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la tarde del miércoles 11 de febrero, cuando los agentes, que realizaban labores de vigilancia con bandera verde, divisaron a la víctima a unos 150 metros de la orilla.

Emergencia en el mar

De inmediato, los salvavidas PNP ingresaron al mar y procedieron al rescate utilizando una boya, logrando remolcar al afectado hasta la orilla, donde recibió los primeros auxilios. El intervenido fue identificado como Saturnino Antonio Soto, natural de Ica, quien tras ser estabilizado fue puesto a buen recaudo y orientado por el personal policial antes de retirarse del lugar.

La acción fue ejecutada por los suboficiales Raúl Legua Bernales y Emanuel Salomón Fuentes, quienes destacaron la importancia de respetar las indicaciones de seguridad en las playas. La Región Policial Ica reiteró su llamado a los bañistas a mantenerse atentos a las condiciones del mar y acatar las recomendaciones del personal de salvataje para evitar tragedias.

