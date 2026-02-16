Dos vehículos protagonizaron un accidente la noche del sábado en el distrito de Vista Alegre. Uno de los involucrados intentó darse a la fuga, debido a que presuntamente se encontraría bajo los efectos del licor.

Estaría ebrio

De acuerdo con testigos, el choque involucró a una camioneta blanca y un automóvil color guinda, frente a una tienda comercial y a pocos metros del Sindicato de Choferes de Vista Alegre. “Parece que el caballero está mareado”, señaló uno de los ciudadanos que intervino para evitar que el conductor se retire del lugar. Incluso, el afectado le habría retirado la llave del vehículo para impedir su huida, mientras solicitaban la presencia de Serenazgo y de la Policía Nacional.

La situación ocasionó congestión vehicular momentánea en este tramo de la Panamericana Sur. Según los presentes, el conductor intentaba “arreglar” el percance sin la intervención de las autoridades. Tras varios minutos de tensión, el implicado entregó la llave de la unidad y permaneció en el lugar a la espera de la Policía, que deberá determinar responsabilidades y confirmar si efectivamente manejaba bajo los efectos del alcohol.

