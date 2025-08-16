Con motivo de recordarse 18 años del devastador terremoto del 15 de agosto del año 2007, la Municipalidad Distrital de Salas, realizó ayer un homenaje póstumo con una romería en el Cementerio Municipal a las 14 personas que perdieron la vida ese fatídico día.

Víctimas del desastre

Dicho homenaje contó con la participación de la teniente alcalde Nancy Becerra en representación del alcalde Javier Fernández Matta, regidora María Siguas Hernández, quienes colocaron arreglos florales en cada una de las tumbas donde se encuentran sepultadas las víctimas del terremoto.

Asimismo, se hizo la colocación a media asta de las banderas en señal de duelo y solidaridad a los familiares del sur del país, que perdieron a sus seres queridos a consecuencia del devastador movimiento sísmico que azotó Ica, Pisco, Chincha y otras ciudades del sur.

