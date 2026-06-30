Un cuantioso robo fue perpetrado durante la madrugada de ayer en el restaurante El Cordón y la Rosa, ubicado en el kilómetro 300 de la carretera Panamericana Sur, en Ica. Delincuentes ingresaron al establecimiento y sustrajeron equipos de alto valor, dinero en efectivo y diversos bienes, ocasionando pérdidas que superarían los S/ 60 mil, según las primeras evaluaciones.

Robo en la zona

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la madrugada. De acuerdo con las primeras investigaciones, los sujetos habrían aprovechado que el vigilante del local presuntamente se encontraba dormido en el baño para ingresar sin ser detectados. Al percatarse de lo sucedido, el trabajador alertó a los propietarios sobre el robo.

Las cámaras de seguridad captaron el recorrido de uno de los delincuentes por las instalaciones del restaurante. En las imágenes también se observa que el sujeto escaló hacia el market contiguo, lo que hace presumir que los autores del ilícito actuaron con rapidez y conocían la distribución del inmueble.

Entre los bienes sustraídos se encuentran televisores de última generación, equipos de cocina, dinero en efectivo y otros artículos indispensables para el funcionamiento del negocio.

Personal de la Policía Nacional acudió al establecimiento para realizar la inspección correspondiente, recoger indicios e iniciar las investigaciones. Las imágenes del sistema de videovigilancia serán una de las principales evidencias para identificar y ubicar a los responsables del robo.

Los propietarios esperan que las investigaciones permitan capturar a los responsables y recuperar los bienes robados, mientras solicitan reforzar la seguridad y el patrullaje en la zona para evitar que hechos similares continúen ocurriendo.

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