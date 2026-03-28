A plena luz del día, avezados delincuentes perpetraron un robo en una vivienda ubicada en la octava II etapa de la urbanización “Sol de la Florida”, en Subtanjalla. El hecho ocurrió pasado el mediodía del último jueves, cuando los malhechores aprovecharon la ausencia de los propietarios.

Banda de “robacasas”

Según se informó, los delincuentes forzaron el ingreso rompiendo el protector de acero de una de las ventanas del inmueble. Tras vulnerar esta medida de seguridad, ingresaron sin mayor dificultad a la vivienda. En el interior, registraron los ambientes en busca de objetos de valor. La modalidad utilizada revela un accionar premeditado por parte de los implicados.

El propietario del inmueble señaló que al momento del robo no se encontraba en su vivienda, situación que habría sido previamente identificada por los delincuentes. Los sujetos, tras evaluar el entorno, ingresaron a la casa ubicada en la manzana F-31. Una vez dentro, sustrajeron dos televisores, diversos electrodomésticos y dinero en efectivo. El agraviado denunció el hecho ante las autoridades correspondientes.

Vecinos del sector indicaron que, horas antes del robo, observaron un vehículo con lunas polarizadas merodeando la zona de manera sospechosa. Según sus testimonios, la unidad realizaba maniobras inusuales que llamaron la atención. Tras el atraco, intentaron identificar al propietario del vehículo mediante la placa. Sin embargo, detectaron que los datos no coincidían, lo que hace presumir una posible adulteración.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la comisaría de Subtanjalla, donde se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables. Las autoridades no descartan que se trate de una banda organizada que viene operando en el sector. Este hecho ha generado inquietud entre los moradores, quienes exigen mayor presencia policial.

Cabe recordar que el año pasado se registró un caso similar en la zona, donde sujetos fueron capturados tras ingresar a una vivienda deshabitada. En aquella ocasión, los delincuentes lograron sustraer diversos objetos de valor. Estos antecedentes refuerzan la preocupación de los vecinos.

A esta situación se suma el constante hurto de mástiles de medidores de electricidad en exteriores de viviendas, un delito que también afecta a los residentes. Pese a las denuncias presentadas, los responsables no han sido identificados hasta el momento. Los vecinos piden acciones más efectivas por parte de la Policía.

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