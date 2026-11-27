El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), propuso la implementación de una Mesa Técnica Agroclimática Regional en Ica, con el propósito de contribuir a reducir la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas ante condiciones climáticas adversas, mediante el uso de información científica en la planificación de las actividades productivas.

Apoyo al sector agrario

Durante una reunión impulsada por la Dirección Zonal 5 (DZ 5) del SENAMHI, su director, el ingeniero Wilfredo Yzarra, señaló que es necesario establecer un mecanismo de participación que congregue a autoridades regionales, especialistas y productores agrarios, a fin de facilitar la aplicación del conocimiento científico en las decisiones que se toman en el campo.

Por su parte, la ingeniera Irene Trebejo Varillas, de la Dirección de Servicios Climáticos, Modelamiento Numérico y Agrometeorología del SENAMHI, explicó que las mesas técnicas agroclimáticas (MTA), implementadas en diversas regiones del país, constituyen espacios estratégicos de coordinación que permiten identificar las necesidades de información del sector agrario y generar recomendaciones acordes con las características climáticas y productivas de cada territorio.

En la jornada participaron representantes de la Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Ica y del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial (CITEagroindustrial Ica), así como especialistas del SENAMHI, quienes manifestaron su disposición a contribuir con la iniciativa mediante la provisión y difusión de productos meteorológicos, hidrológicos y climáticos.

En beneficio de los agricultores

Las mesas técnicas agroclimáticas promueven el análisis participativo de las condiciones del tiempo y el clima, así como de sus posibles impactos en los cultivos, para identificar prácticas de adaptación que contribuyan a reducir las pérdidas agrícolas y preservar los medios de subsistencia de los productores.

Los resultados de estos análisis se traducen en recomendaciones técnicas que se difunden mediante boletines agroclimáticos y otros canales de comunicación, facilitando la programación de las labores agrícolas, la gestión del recurso hídrico y la adopción de medidas preventivas frente a eventos meteorológicos extremos.

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