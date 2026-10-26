La venerada imagen del Señor de Luren volvió a recorrer las calles de Ica durante su segundo recorrido procesional de octubre, congregando a sus devotos en una manifestación de fe que estuvo acompañada de homenajes. El patrón de los iqueños recibió muestras de veneración por parte del Colegio de Ingenieros de Ica, el Colegio Médico de Ica, la Compañía de Bomberos N.° 22, el restaurante San Isidro, entre otros establecimientos e instituciones que se sumaron a esta celebración religiosa.

Fe y devoción

La jornada comenzó ayer con la solemne eucaristía celebrada a las 8:00 de la mañana, antes de que la sagrada imagen iniciara su recorrido a las 9:00 de la mañana desde la calle Nazca. Desde ese punto, avanzó por diversas arterias de la ciudad, acompañada por fieles que se congregaron para expresar su devoción al Cristo Moreno, una de las figuras religiosas más veneradas de la región.

De acuerdo con el itinerario, la procesión continuó por la calle Ayacucho, la avenida Cutervo, la avenida Conde de Nieva, la calle Francisco Flores, la avenida Nicolás de Rivera el Viejo y la calle Juan Pablo Fernandini. Posteriormente, cruzó la avenida San Martín y prosiguió por las calles Orquídeas y Tacones, hasta llegar a la parroquia Sagrada Familia.

FOTO: GENRY BAUTISTA

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Durante el trayecto de retorno, el Señor de Luren pasó por las calles Azahares y Los Nardos, donde recibió homenajes del Colegio de Ingenieros de Ica y del Colegio Médico de Ica. La imagen también llegó hasta la Compañía de Bomberos N.° 22, cuyos integrantes se sumaron a las expresiones de reconocimiento y devoción al patrón religioso de la ciudad.

El restaurante San Isidro (La Spiga) y otros establecimientos también formaron parte de los homenajes ofrecidos durante el paso de la sagrada imagen, en una jornada en la que distintas instituciones y ciudadanos expresaron su fe mediante muestras de respeto y veneración.

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Finalmente, la procesión continuó por la avenida Cutervo, para seguir por la calle Piura y retornar a la calle Nazca, desde donde estaba previsto su ingreso al santuario a las 5:00 de la tarde. La jornada religiosa concluiría con la solemne misa de acción de gracias programada para las 7:30 de la noche.

FOTO: GENRY BAUTISTA

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