La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ica y Cañete obtuvo una sentencia condenatoria de dos años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, así como el pago de reparación civil, contra el propietario de un restaurante que incurrió en actos de discriminación en agravio de un menor de edad con diagnóstico de síndrome de Down.

Proceso judicial

Durante el juicio oral, la fiscal provincial Anyela Salazar Alca sustentó que los hechos ocurrieron en abril de 2022, cuando la madre del menor, acompañada de su pareja e hijos, ingresó al establecimiento. Sin embargo, al advertir la condición del niño, el sentenciado dispuso que la familia se retirara del local, negándoles la atención y manifestando expresiones discriminatorias.

El Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal del acusado al demostrar la concurrencia de los elementos constitutivos del delito de discriminación, así como la vulneración de los derechos fundamentales del menor agraviado.

“Este resultado reafirma el compromiso del Ministerio Público con la defensa de los derechos fundamentales, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad, y con la promoción de una sociedad basada en el respeto, la igualdad y la no discriminación”, señaló la Fiscalía.

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