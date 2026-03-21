En la provincia de Ica, la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down se realizó con actividades recreativas y de integración organizadas por la Comisión de Programas Sociales, Demuna y la Oficina de Personas con Discapacidad. La regidora provincial, Dra. Celia Agreda de Raffo, expresó un saludo especial a todas las personas con síndrome de Down y sus familias, destacando la importancia de la inclusión y el respeto a los derechos de todas las personas.

Por la inclusión

Durante la jornada, la autoridad compartió momentos con menores y jóvenes con síndrome de Down en el polideportivo Rosa Vargas de Panizo, participando junto a ellos en juegos y actividades lúdicas que fomentaron la integración y el disfrute en un ambiente de respeto y alegría.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por una sociedad más inclusiva, donde se respeten los derechos, la dignidad y las capacidades de todas las personas”, manifestó la regidora. Asimismo, destacó que la celebración es una oportunidad para reconocer la diversidad, promover el amor y garantizar la igualdad de oportunidades.

Con este tipo de actividades, la provincia de Ica reforzó su compromiso con la inclusión social, recordando que la integración y el respeto no son solo actos simbólicos, sino derechos fundamentales que deben garantizarse en todos los ámbitos de la vida.

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