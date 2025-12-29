La región Ica cerró el 2025 con un intenso registro de actividad sísmica. De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), a lo largo del año se contabilizaron 68 movimientos sísmicos, varios de ellos percibidos con moderada intensidad por la población. El sismo más fuerte alcanzó una magnitud de 5.5.

Movimientos sísmicos

Los temblores se produjeron en distintos horarios —madrugada, mañana, tarde y noche— sorprendiendo en más de una ocasión a los ciudadanos mientras descansaban o realizaban sus actividades diarias. Esta recurrencia generó preocupación entre los iqueños, especialmente en las zonas con mayor frecuencia de epicentros como Marcona, Ica, La Tinguiña, Palpa y Nasca.

Las estadísticas oficiales indican que más del 95 % de los sismos registrados tuvieron magnitudes entre 4.0 y 5.5, rangos que, si bien no provocaron daños estructurales, sí fueron claramente percibidos en diversas localidades del departamento.

El periodo de mayor actividad sísmica se concentró entre el 27 y 28 de mayo, cuando se registraron hasta seis sismos en menos de 24 horas. El martes 27 de mayo, a las 8:40 de la noche, ocurrió un primer sismo de magnitud 4.0, con epicentro ubicado a 75 kilómetros al noroeste de Marcona y una profundidad de 44 kilómetros. Apenas 17 minutos después, a las 8:57 p. m., se produjo el movimiento más fuerte del año: un sismo de magnitud 5.5, con epicentro en la misma zona y a 45 kilómetros de profundidad, el cual fue sentido fuerte en varias provincias de la región.

La secuencia continuó al día siguiente. El 28 de mayo, a las 9:34 de la mañana, se reportó un sismo de magnitud 5.4 en Marcona, considerado el segundo más intenso del 2025. Horas más tarde, a las 10:45 a. m. y 11:44 a. m., se registraron otros dos movimientos de magnitud 4.3 y 4.4 en Marcona. Ese mismo día, el último sismo reportado ocurrió a las 6:08 de la tarde, con una magnitud de 4.0 al sur de la ciudad de Ica.

El movimiento sísmico más reciente del año se produjo el 14 de diciembre, a la 1:20 de la tarde, con una magnitud de 3.7, epicentro a 23 kilómetros al este de Marcona, en la provincia de Nasca, y una profundidad de 68 kilómetros.

En todos los casos, las oficinas locales de Defensa Civil informaron que no se registraron daños a la vida, salud de las personas ni a viviendas o infraestructura, y tampoco se generaron alertas de tsunami en el litoral iqueño.

Cabe señalar que, especialistas del IGP han advertido que la región Ica permanece dentro del mapa de acoplamiento sísmico, una condición geológica que indica la acumulación de energía en las placas tectónicas y la posibilidad de que, en algún momento, se produzca un terremoto de gran magnitud, que podría superar los 8 grados. Sería más devastador que el terremoto del 15 de agosto del 2007 que dejó cientos de muertos, miles de heridos y damnificados de manera masiva.

VIDEO RECOMENDADO