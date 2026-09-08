Las cámaras de seguridad de un grifo Repsol ubicado en el distrito de Parcona registraron el momento en que un sujeto habría sustraído pertenencias que se encontraban en el establecimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:05 de la noche del último domingo, cuando el hombre ingresó al lugar y, según muestran las imágenes, mantenía parte de su rostro oculto con la capucha de su abrigo antes de apoderarse de los objetos y retirarse de la zona.

Quedó grabado

Tras lo ocurrido, se informó que el presunto responsable estaría plenamente identificado, mientras se busca recuperar principalmente los documentos personales pertenecientes a la víctima.

Por ello, se hizo un llamado para que estos puedan ser devueltos o entregados en el grifo de Parcona. Las imágenes de las cámaras de seguridad podrían contribuir a las diligencias para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades.

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