El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Ángela Carolina García Vivanco, dictó seis meses de prisión preventiva contra Luigi Nazareno Iparraguirre Salcedo (41), investigado por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de una menor de 15 años, identificada con las iniciales D.M.P.G.

Investigación fiscal

Según lo expuesto durante la audiencia, el hecho habría ocurrido el 1 de octubre de 2026, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, cuando la menor se dirigía a su institución educativa por inmediaciones de las calles México y Atenas, en el distrito de La Tinguiña. Presuntamente, el investigado habría descendido de una mototaxi y la habría amenazado con un desarmador para exigirle la entrega de su teléfono celular.

La sustracción no habría llegado a concretarse debido a la intervención de una moradora del lugar, quien habría advertido la situación y enfrentado al sujeto, provocando que este se retirara del lugar. Poco después, la menor y la mujer habrían ubicado la misma mototaxi en otro punto del distrito y solicitado apoyo policial, señalando al investigado como la persona que presuntamente habría intervenido en el hecho.

La conducta atribuida fue considerada provisionalmente como robo agravado en grado de tentativa, conforme a los artículos 188, 189 y 16 del Código Penal, al tratarse presuntamente de un hecho cometido contra una menor y mediante el uso de un vehículo motorizado.

La prisión preventiva fue fijada por seis meses, computados desde el 1 de octubre de 2026 y con vencimiento el 31 de marzo de 2027.

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